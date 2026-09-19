Prabowo dan Zulhas Resmikan PANsar Murah Nasional, Putri Zulhas: Warga Bisa Tebus Sembako Murah

JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meresmikan Gerakan PANsar Murah Nasional pada Malam Puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat malam, 18 September 2026.

Melalui gerakan PAN ini, warga dapat menebus kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula dengan harga 50 sampai 60 persen lebih murah dari harga pasar.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan selisih harga tersebut memberi ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain.

"Sembako pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula kami sediakan dengan harga 50 sampai 60 persen lebih murah dari harga pasar. Uang yang tersisa dari belanja sembako itu bisa dipakai keluarga untuk kebutuhan lain, seperti biaya sekolah anak, ongkos kerja, atau kesehatan," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI.

PANsar Murah telah berjalan sejak Agustus melalui seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Indonesia, dan akan terus dilanjutkan setelah diresmikan sebagai gerakan nasional. Selisih harga dibayarkan PAN, dengan distribusi menggunakan sistem kupon dan registrasi agar tepat sasaran, serta menjangkau tingkat kabupaten dan kota, tidak hanya kota besar.

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Peresmian berlangsung saat harga sejumlah kebutuhan pokok bergerak naik akibat musim kemarau ekstrem dan gejolak geopolitik. Kenaikan tersebut paling terasa bagi pekerja harian, pedagang kecil, dan buruh.

Putri Zulkifli Hasan menyebut usia ke-28 PAN sebagai momentum untuk bekerja, bukan sekadar merayakan.

"28 tahun perjalanan, bagi PAN adalah momen bersyukur, bukan sekadar merayakan usia partai. Rasa syukur itu kami wujudkan dengan terus bekerja dan hadir langsung di tengah masyarakat, karena bagi PAN, cara terbaik merayakan perjalanan panjang ini adalah lewat kerja nyata, bukan hanya seremoni," katanya.

Selain PANsar Murah, PAN menjalankan Lapor PAN, kanal pengaduan masyarakat melalui Instagram @lapor.pan, WhatsApp call center, dan situs resmi Lapor PAN. Seluruh laporan yang masuk ditindaklanjuti, dengan pembiayaan yang berasal dari pemotongan gaji anggota DPR RI dari Fraksi PAN.