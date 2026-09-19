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Antara
Sabtu, 19 September 2026 | 15.42 WIB

Presiden Prabowo Akan Hadiri Peringatan Seabad Pondok Modern Gontor Sabtu Ini

Presiden Prabowo Subianto saat melantik pejabat baru Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto saat melantik pejabat baru Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu (19/9). Kehadiran Prabowo ini sebagai bentuk dukungan negara terhadap pengembangan pendidikan pesantren dan sumber daya manusia.

Dikutip dari Antara, sebelum menghadiri resepsi, Prabowo dijadwalkan meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam (Unida) Gontor yang berlokasi di kompleks kampus perguruan tinggi tersebut.

Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah dijadwalkan tiba di Jawa Timur melalui Lanud Iswahjudi Magetan menggunakan pesawat. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju kampus Unida Gontor.

Usai meresmikan Fakultas Kedokteran, Presiden akan menuju Pondok Modern Darussalam Gontor untuk mengikuti rangkaian resepsi kesyukuran seabad lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak 1926.

Dalam acara tersebut, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal dijadwalkan menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden dan para tamu undangan.

Editor: Diar Candra
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