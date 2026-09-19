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Syahrul Yunizar
Sabtu, 19 September 2026 | 22.53 WIB

Momen Prabowo Pekikkan Free Palestine 3 Kali hingga Dikalungi Keffiyeh

Presiden Prabowo Subianto memeluk Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, usai dikalungkan kefiyyeh saat menghadiri acara. (Laily Rachev/Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto memeluk Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, usai dikalungkan kefiyyeh saat menghadiri acara. (Laily Rachev/Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tiga kali memekikkan Free Palstine di atas mimbar Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor pada Sabtu (19/9). 

”Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine,” pekik Presiden Prabowo.

Teriakan itu langsung direspons oleh Dubes Abdalfatah dengan menghampiri presiden di atas panggung.

Dia kemudian mengalungkan keffiyeh, kain bercorak khas yang lekat dengan identitas Palestina, ke leher Prabowo. Keduanya juga saling berpelukan.

Momen itu tertangkap dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Teriakan Free Palestine berulang keluar dari mulut Presiden Prabowo saat menyapa satu per satu duta besar (dubes) negara sahabat yang hadir secara langsung di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM) Darussalam Gontor.

Ketika sampai pada Dubes Palestina untuk Indonesia Abdalfatah A. K. Alsattari, tepuk tangan terdengar.

Dalam acara tersebut, dukungan Indonesia kepada Palestina ditegaskan oleh Prabowo.

Di hadapan hadirin, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya selalu ingat terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Apalagi Indonesia sebagai negara sahabat seolah tidak berdaya.

”Saya tadi ingat saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus. Dan kita seolah-olah kurang berdaya untuk membantu mereka,” terang dia.

Editor: Bayu Putra
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