Tim SAR Lakukan Identifikasi 3 Korban KMP Virgo Transport 8 di Banjarmasin

TNI berhasil menemukan 3 jenazah korban kapal tenggelam Virgo 8 pada Juamt (18/9) (Dok TNI AL).
JawaPos.com - Tim SAR Gabungan langsung mengidentifikasi 3 jenazah korban kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 setelah melakukan evakuasi dari dalam kapal. Identifikasi berlangsung setelah ketiga jenazah tiba di Dermaga Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat malam (18/9). Ketiga korban diantarkan oleh KN SAR Kamajaya dari lokasi pencarian di Laut Jawa.
”Ketiga korban sebelumnya ditemukan oleh Tim Penyelam TNI AL di dalam bangkai KM Virgo Transport 8,” tulisa Basarnas dalam keterangan resminya pada Sabtu (19/9).
Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian Operasi SAR korban kecelakaan kapal yang terbalik dan tenggelam tersebut. Khususnya dalam upaya mencari dan mengevakuasi ratusan korban hilang.
Oleh Tim SAR Gabungan, jenazah tersebut langsung diurus. Para petugas yang mengenakan APD lengkap menangani ketiga jenazah dengan penuh kehati-hatian, kantong jenazah ditempatkan di atas tandu, kemudian dibawa turun dari kapal.
Dari dermaga, ketiga korban kemudian dimasukkan ke dalam ambulans milik Polri untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Di rumah sakit, ketiga jenazah itu menjalani proses identifikasi untuk memastikan identitas korban.
”Bagi Tim SAR Gabungan, evakuasi ini bukan sekadar membawa korban dari laut ke daratan. Di balik setiap kantong jenazah yang tiba, ada keluarga yang menunggu kepastian dan berharap dapat menemukan kembali orang yang mereka cintai,” lanjut Basarnas.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menyampaikan bahwa dalam operasi tersebut ada 3 KRI dikerahkan. Yakni KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Canopus-936, dan KRI Pulau Fani-731.
Turut terlibat dalam operasi SAR tersebut penyelam dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Komando Penyelam Bawah Air (Koppeba). Mereka bergerak di bawah komando Komandan Guskamla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Edy Setyawan.
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Jawa Pos
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