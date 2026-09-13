Keluarga Penumpang Virgo Transport 8 Berdatangan ke Posko Tanjung Perak, Mencari Kabar Kerabat

Freddy Manohoa (48) mencari keberdaan adiknya Steviansyah yang merupaka kru musik di Kapal Virgo Transport 8 yang kecelakaan di perairan Banjarmasin. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Satu per satu keluarga penumpang Kapal Virgo Transport 8 berdatangan ke posko pencarian di Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (13/9).
Mereka datang membawa harapan sekaligus kecemasan. Tujuannya satu, mencari kabar kerabat yang hingga kini belum ditemukan setelah kapal Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Banjarmasin, Laut Jawa.
Salah satunya Freddy Manohoa, 48. Setibanya di posko, Freddy langsung menuju ke data manifest penumpang. Matanya menyusuri satu per satu nama untuk memastikan keberadaan adiknya, Steviansyah Manoha. Steviansyah merupakan kru musik yang bertugas sebagai pemain keyboard di kapal tersebut.
Freddy mengaku komunikasi terakhir dengan sang adik pada Jumat (11/9), sehari sebelum kapal berangkat. Saat itu, tidak ada firasat apa pun. Semuanya berjalan seperti biasa.
“Dia (Steviansyah, Red) memang kerja di kapal itu. Jadi, enggak pernah pulang. Ke mana-mana hanya di kapal itu aja,” kata Freddy saat ditemui di posko.
Kabar kecelakaan kapal justru diketahui Freddy dari seorang teman. Mendengar info tersebut, dia langsung mencari kepastian kabar sang adik. Namun, hingga kini belum ada kabar mengenai keberadaan Steviansyah.
Berharap petugas dapat memberikan informasi terbaru mengenai status adiknya. Ia mendapat info bahwa sejumlah kru sudah ditemukan, sementara keberadaan kru musik belum diketahui.
“Saya ke sini cari informasi keberadaannya. Karena dapat info dari Banjarmasin, kru yang lainnya sudah ada yang ketemu, cuma kru musik belum ada info,” tuturnya.
Kedatangannya ke posko mendapat respons baik dari petugas. Freddy diarahkan untuk menyampaikan laporan dan menunggu info terbaru dari tim terkait.
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Jawa Pos
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