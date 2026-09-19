Kopaska dan Koppeba TNI AL Berhasil Evakuasi 3 Jenazah Dari Dalam Kapal Virgo Transport 8

JawaPos.com - Operasi SAR korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Jumat (18/9) membuahkan hasil. Penyelam TNI AL berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban dari dalam kapal yang terbalik dan tenggelam tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menyampaikan bahwa dalam operasi tersebut, 3 KRI dikerahkan. Yakni KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Canopus-936, dan KRI Pulau Fani-731.

Turut terlibat dalam operasi SAR tersebut penyelam dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Komando Penyelam Bawah Air (Koppeba). Mereka bergerak di bawah komando Komandan Guskamla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Edy Setyawan.

”TNI AL menurunkan RHIB dan sekoci yang membawa Tim Kopaska dan Tim Koppeba untuk melaksanakan penyelaman dan dokumentasi bawah air di sekitar lokasi (kecelakaan) KM Virgo Transport 8,” ungkap Tunggul dalam keterangan resmi pada Sabtu (19/9).

(dok TNI AL)

Penyelaman itu berlangsung 4 jam. Mulai pukul 10.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA. Dalam penyelaman tersebut Tim Kopaska dan Koppeba berhasil memasuki bagian dalam kapal dengan memecahkan kaca jendela untuk membuka akses menuju ruangan kapal.

”Dari hasil penyelaman tersebut, tim berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan,” jelasnya.

Ketiga jenazah tersebut kemudian dievakuasi dari KM Virgo Transport 8 dan dibawa ke KRI I Gusti Ngurah Rau-332 untuk selanjutnya menjalani proses evakuasi ke daratan.