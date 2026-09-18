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Sabik Aji Taufan
Jumat, 18 September 2026 | 21.38 WIB

Perkuat Pemberantasan Korupsi dan Lalu Lintas, 2 Satuan Polri Didorong Naik Tingkat Jadi Badan

Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama. (istimewa)

 

JawaPos.com - Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama mendorong dua satuan di tubuh Polri ditingkatkan menjadi setingkat Badan. Langkah ini sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pengamanan lalu lintas.
 
Sandri mengatakan, Polri sudah menerima banyak penghargaan. Kondisi ini menandakan reformasi Polri mulai membuahkan hasil sehingga indeks kepercayaan publik meningkat.
 
Berkaca dari kondisi bangsa saat ini, status Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) dianggap layak menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri.
 
“Ada beberapa hal yang harus direformasi, misalnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri agar unit ini bisa bekerja maksimal dalam penanganan korupsi,” kata Sandri, Jumat (18/9).
 
 
Selain itu, perubahan status juga dianggap layak terhadap Korps Lalu Lintas (Korlantas) menjadi Badan Lalu Lintas Polri. Dengan begitu, kinerja Korlantas bisa semakin luas cakupannya.
 
“Selain itu Korps Lalu Lintas (Korlantas) diubah menjadi Badan Lalu Lintas Polri sehingga fokus kinerjanya bukan hanya pada lalu lintas darat, namun juga udara hingga laut,” imbuhnya.
 
Sandri juga berpendapat bahwa Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sekolah Bahasa (Sebasa) dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu. Sebab, satuan tersebut memiliki cakupan besar dan strategis.
 
Sementara, Fungsionaris Kornas Presidium Pemuda Timur, Thoriq Kapailu mengatakan, penghargaan yang diperoleh oleh Polri harus diiringi dengan pembenahan struktur.
 
“Polri wajib mendapat penghargaan tersebut namun di sisi lain harus ada pembenahan organisasi dan kebutuhan satuan kerja,” ucap Thoriq.
 
Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus membuka ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat di tubuh Polri.

Editor: Sabik Aji Taufan
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