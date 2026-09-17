Kapolri Minta Penerima Kompolnas Awards Jadi Teladan dan Motivasi Jajaran Polri

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi konsistensi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam menyelenggarakan Kompolnas Awards.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi satuan kerja dan personel Polri untuk meningkatkan kinerja.

Apresiasi itu disampaikan Kapolri dalam acara Kompolnas Awards 2026, Kamis (17/9/2026). Penyelenggaraan tahun ini merupakan pelaksanaan Kompolnas Awards yang kelima.

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kompolnas yang secara konsisten terus menyelenggarakan Kompolnas Awards. Kalau tidak salah, ini adalah penyelenggaraan yang kelima,” ujar Kapolri.

Kapolri mengatakan, Kompolnas merupakan lembaga yang menjadi mitra Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.

Kompolnas memiliki peran dalam melaksanakan pengawasan, memberikan saran dan masukan strategis, serta menerima pengaduan masyarakat untuk diteruskan kepada Polri sebagai bahan perbaikan.

Menurut Kapolri, peran Kompolnas tidak hanya terbatas pada pengawasan dan evaluasi.

Melalui Kompolnas Awards, lembaga tersebut juga memberikan penilaian dan apresiasi kepada satuan serta personel yang menunjukkan kinerja terbaik.

“Kompolnas tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga ikut memberikan penilaian terhadap satuan-satuan kerja. Alhamdulillah, hari ini penghargaan tidak hanya diberikan kepada satuan kerja, tetapi juga kepada personel,” kata Kapolri.