Kapolri Tegaskan Keberhasilan Polri Diukur dari Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di acara Kompolnas Awards 2026, Kamis (17/9/2026). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan keberhasilan Polri tidak semata-mata diukur dari capaian maupun penghargaan yang diterima.
Menurutnya, keberhasilan Polri tercermin dari kemampuan jajarannya memberikan rasa aman, kepastian, dan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari berbagai capaian maupun penghargaan yang diperoleh, tetapi dari sejauh mana kehadiran Polri mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan pelayanan yang semakin baik, serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Kapolri.
Kapolri mengatakan, penghargaan harus menjadi tanggung jawab bagi setiap penerimanya untuk menjaga standar kinerja dan mengembangkan inovasi.
Capaian tersebut tidak boleh membuat satuan maupun personel cepat berpuas diri.
Kompolnas Awards 2026 diberikan kepada satuan kerja Mabes Polri, satuan kewilayahan, serta personel yang menunjukkan kinerja, inovasi, integritas, kepemimpinan, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Kapolri berharap para penerima penghargaan dapat menjadi teladan bagi jajaran lainnya.
Inovasi dan praktik terbaik yang telah diterapkan perlu dibagikan agar dapat dikembangkan oleh satuan maupun personel lain.
“Bagi yang mendapatkan penghargaan dari Kompolnas, kita harapkan dapat menjadi role model yang kemudian dicontoh oleh satuan kerja lainnya,” kata Kapolri.
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