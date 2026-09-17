Kapolri Dorong Pengaduan Publik Jadi Dasar Pembenahan Polri

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di acara Kompolnas Awards 2026, Kamis (17/9/2026). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta setiap keluhan dan saran masyarakat ditindaklanjuti secara cepat serta dianalisis sebagai sistem peringatan dini untuk memperkuat pembenahan Polri.
Arahan tersebut disampaikan Kapolri dalam acara Kompolnas Awards 2026, Kamis (17/9/2026).
Kapolri mengatakan, perkembangan media sosial dan era jurnalisme warga membuat informasi serta aspirasi publik menyebar semakin cepat.
Di sisi lain, harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang responsif, transparan, dan akuntabel terus meningkat.
Kondisi tersebut perlu dijawab melalui peningkatan profesionalisme, penguatan integritas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap saran dan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi juga dianalisis sebagai sistem peringatan dini atau early warning system,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, analisis terhadap pengaduan diperlukan untuk mengidentifikasi pola dan potensi persoalan yang berulang.
Hasil analisis tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan pembenahan organisasi secara menyeluruh.
Dalam konteks itu, Kompolnas memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara Polri dan masyarakat.
Keluhan, aspirasi, dan ekspektasi publik yang diterima Kompolnas dapat diterjemahkan menjadi masukan konkret untuk meningkatkan kinerja kepolisian.
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