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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 17 September 2026 | 20.48 WIB

Siswa FP yang Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG Dipastikan Tak Alami Masalah Fungsi Otak

Ilustrasi otak manusia dengan cahaya yang merepresentasikan aktivitas neuron, menggambarkan proses kerja memori dan indra. (Dok. pngtree) - Image

Ilustrasi otak manusia dengan cahaya yang merepresentasikan aktivitas neuron, menggambarkan proses kerja memori dan indra. (Dok. pngtree)

JawaPos.com - Dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) memastikan siswa SMK Berastagi berinisial FP, korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak mengalami gangguan fungsi otak. Korban sebelumnya disebut mengalami hilang ingatan.

Kepastian itu didapat setelah siswa menjalani wawancara, pemeriksaan fisik dan neurologi, hingga pemeriksaan elektroensefalografi (EEG) di RSCM.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Neurologi Anak Prof. Dr. dr. Setyo Handryastuti, Sp.A(K), yang menangani korban mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap korban bersama keluarganya dengan mempertimbangkan data perawatan sebelumnya.

“Dari hasil wawancara, pemeriksaan, dan juga pemeriksaan elektroensefalografi, insya Allah saya bisa pastikan bahwa tidak ada gangguan fungsi otak pada ananda pertama,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/9).

Menurut dr. Setyo, EEG merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk menilai fungsi otak. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu dasar dalam memastikan kondisi neurologis siswa.

“Insya Allah ke depannya ananda bisa bersekolah kembali, bisa beraktivitas kembali, bisa ceria kembali,” katanya.

dr. Setyo menambahkan, tim medis saat ini fokus pada penatalaksanaan siswa untuk mendukung proses pemulihan dan aktivitasnya ke depan.

Kondisi Mental dan Kognitif Siswa Juga Diperiksa

Selain pemeriksaan neurologi, kondisi mental dan fungsi kognitif siswa juga diperiksa oleh Prof. Dr. dr. Tjhin Wiguna, Sp.KJ(K), konsultan psikiatri anak dan remaja.

Prof. Tjhin mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk melihat status mental serta fungsi kognitif korban secara klinis.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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