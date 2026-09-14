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Mellyna Putri Diniar
Senin, 14 September 2026 | 23.46 WIB

8 Kebiasaan Orang yang Otaknya Memproses Informasi Terlalu Cepat Saat Mengobrol, Anda Begini?

Ilustrasi seseorang dengan otak yang memproses informasi sangat cepat saat berkomunikasi. (Yourtango) - Image

Ilustrasi seseorang dengan otak yang memproses informasi sangat cepat saat berkomunikasi. (Yourtango)

JawaPos.com - Pernah berbicara dengan seseorang yang tiba-tiba memotong kalimat, menjawab pertanyaan sebelum selesai ditanyakan, atau melontarkan komentar yang terasa tidak nyambung? 

Kebiasaan semacam itu dapat muncul pada orang yang pikirannya bergerak sangat cepat dan terus memproses informasi selama percakapan.

Dilansir dari YourTango, Senin (14/9/2026), orang dengan pola pikir seperti ini kerap sudah memprediksi arah pembicaraan sebelum lawan bicara menyelesaikan kalimatnya. 

Masalahnya, kecepatan berpikir tersebut tidak selalu diikuti kemampuan mengatur cara menyampaikannya. Akibatnya, perilaku yang sebenarnya tidak diniatkan sebagai tindakan kasar bisa terasa mengganggu atau tidak menghargai orang lain.

Berikut delapan kebiasaan yang kerap muncul dalam percakapan pada orang yang pikirannya memproses informasi dengan sangat cepat:

1. Sering memotong pembicaraan

Salah satu perilaku yang paling mudah terlihat adalah menyela sebelum orang lain selesai berbicara. Dari luar, tindakan ini dapat membuat seseorang terlihat seperti narsistik dalam percakapan karena terus memasukkan pendapat sendiri dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyelesaikan pemikirannya.

Padahal, penyebabnya belum tentu keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Orang yang pikirannya bergerak sangat cepat mungkin sudah memikirkan satu langkah berikutnya ketika lawan bicara masih berbicara. Dorongan untuk segera menyampaikan pemikiran itu akhirnya membuat mereka memotong pembicaraan.

Editor: Novia Tri Astuti
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