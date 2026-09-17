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Rabbany Wanadriani
Kamis, 17 September 2026 | 21.11 WIB

Jangan Berlebihan, 5 Jenis Makanan Ini Bisa Mengganggu Kesehatan Otak

ilustrasi makanan yang tidak sehat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan yang tidak sehat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak hanya berpengaruh terhadap berat badan dan kesehatan tubuh secara umum, tetapi juga dapat berkaitan dengan kondisi otak.

Pola makan yang beragam dan kaya zat gizi membantu memenuhi kebutuhan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk kemampuan berpikir, konsentrasi, serta daya ingat.

Sebaliknya, terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman dengan kandungan gula, lemak tidak sehat, maupun bahan tertentu dalam jumlah tinggi dapat berdampak kurang baik apabila menjadi bagian dominan dari pola makan.

Karena itu, penting untuk memperhatikan jenis sekaligus jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Dilansir English Jagran, berikut lima jenis makanan dan minuman yang perlu dibatasi karena disebut dapat memberikan dampak kurang baik terhadap kesehatan otak jika dikonsumsi secara berlebihan.

1. Minuman Manis

Minuman dengan kandungan gula tinggi, termasuk minuman yang kaya fruktosa, menjadi salah satu jenis asupan yang perlu diperhatikan.

Asupan gula berlebihan dapat memengaruhi kesehatan metabolisme tubuh. Sejumlah penelitian juga telah mengaitkan konsumsi gula berlebih dengan proses peradangan dan gangguan metabolik yang pada akhirnya dapat berhubungan dengan kesehatan otak.

Minuman manis juga cenderung membuat seseorang mengonsumsi gula dalam jumlah besar tanpa merasa kenyang. Karena itu, membatasi konsumsi minuman tinggi gula dapat menjadi bagian dari pola makan yang lebih sehat.

2. Makanan Goreng dan Olahan

Gorengan dan makanan olahan sering kali mengandung kalori, garam, serta lemak dalam jumlah cukup tinggi. Beberapa produk makanan olahan juga memiliki tambahan bahan lain untuk meningkatkan rasa atau memperpanjang masa simpan.

Jika dikonsumsi terlalu sering dan menggantikan makanan yang lebih bergizi, pola tersebut dapat berdampak pada kesehatan secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi otak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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