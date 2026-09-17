Nakhoda dan Saksi Diperiksa, KNKT Masih Olah Data KM Virgo Transport 8

JawaPos.com - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih menginvestigasi kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8. Nakhoda dan sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengumpulkan keterangan terkait insiden tersebut.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) RI Suntana mengatakan, KNKT masih mengolah data sehingga hasil investigasi belum dapat diungkap. “Cuma hasil penyidikannya belum kami bisa expose, karena tim KNKT lagi mengolah data. Nakhoda dan beberapa saksi sudah ditanya,” ujar Suntana kepada awak media, Rabu (16/9) malam dikutip dari Radar Banjarmasin.

Selain KNKT, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga melakukan pemeriksaan. Data dan keterangan yang dikumpulkan masih diolah sebelum hasil investigasi disampaikan secara resmi.

“Kemudian termasuk dari kementerian juga sedang melakukan pemeriksaan. Mohon waktunya, KNKT yang menentukan. Hasilnya nanti pasti kita ungkap, KNKT yang punya kewenangan,” katanya. Suntana memastikan hasil investigasi akan disampaikan setelah seluruh proses selesai. Namun, ia meminta masyarakat menunggu KNKT yang memiliki kewenangan menentukan dan mengumumkan hasil investigasi.

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