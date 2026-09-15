HUT ke-81 TNI Digelar di Monas, Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara

Presiden Prabowo Subianto saat melantik pejabat baru Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Mabes TNI memutuskan acara puncak HUT ke-81 TNI 5 Oktober mendatang akan berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara.
”Puncak HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 di Monas akan diawali upacara HUT TNI yang dipimpin (oleh) Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) sebagai inspektur upacara,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas pada Selasa (14/9).
Menurut jenderal bintang dua TNI AD tersebut kehadiran Presiden Prabowo dalam upacara tersebut sekaligus untuk meresmikan satuan-satuan baru TNI yang sudah disiapkan. Dalam upacara tersebut, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan parade dan defile pasukan serta alutsista.
Sebanyak 81 satuan setingkat batalyon (SSB) disiapkan. Rinciannya terdiri atas 51 SSB pasukan TNI dan 30 SSB pasukan non-TNI.
”Defile akan menampilkan 520 unit alutsista dan kendaraan, terdiri atas 420 unit alutsista atau kendaraan TNI dan 100 kendaraan antik atau non-TNI,” terang dia.
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