Dari Bola Basket Sampai Balap Burung, Panglima TNI Gelar 72 Lomba Open Turnamen Jelang HUT ke-81

JawaPos.com — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggelar 72 lomba open turnamen di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 60 kegiatan merupakan kompetisi olahraga, sementara 12 lainnya mencakup lomba seperti baca Alquran, drone, dan balap burung.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI yang jatuh pada 5 Oktober. Jenderal Agus Subiyanto mengapresiasi para peserta yang ikut dalam turnamen ini. Dia berharap turnamen ini juga dapat menjadi ajang pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga Indonesia.

Ia menilai olahraga tidak hanya berkaitan dengan kebugaran dan prestasi, tetapi juga membentuk karakter, kebersamaan, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.

"Kepada seluruh pembina olahraga di jajaran TNI, khususnya dan seluruh klub universitas, terus lakukan pembinaan secara terarah dan berkelanjutan, bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional," kata Agus.

Kepala Pusat Jasmani dan Peraturan Dasar (Kapusjaspermildas) TNI yang juga penanggung jawab kegiatan, Marsma Wing Sukarno, mengatakan bahwa seluruh kegiatan melibatkan TNI AD, AL, dan AU serta satuan-satuan di masing-masing angkatan.

“Lomba open turnamen ini sudah dilaksanakan sejak awal Agustus dan dilaksanakan di seluruh angkatan, TNI AD, AL dan AU serta semua kesatuan di masing-masing angkatan,” kata Marsma Wing.

Salah satu kegiatan digelar di Jakarta melalui Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI 2026 di GOR Soemantri Brodjonegoro pada 13–19 September. Turnamen tersebut diikuti 33 tim dari berbagai latar belakang.

Ketua Panitia Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI 2026 Mayjen TNI Arif Hartoto mengatakan kompetisi tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara TNI, pemerintah, Polri, komunitas, dan mahasiswa.