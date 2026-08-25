TNI AL: Kapal Induk Garibaldi Fokus Pada Operasi Kemanusiaan

Kapal induk Giuseppe Garibaldi Dari Italia. (Wikipedia)
JawaPos.com - Kapal Induk terbaru TNI AL, Giuseppe Garibaldi bakal lebih fokus digunakan untuk melaksanakan operasi kemanusiaan.
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul, peran dan fungsi kapal induk tersebut akan disesuaikan dengan doktrin Perisai Trisula Nusantara TNI.
”Untuk Garibaldi rencananya akan dioperasionalkan berfokus kepada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti bantuan kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam,” terang dia pada Selasa (25/8).
Rencananya, TNI AL akan menyertakan TNI AD dan TNI AU dalam operasional kapal induk tersebut. Khususnya para penerbang helikopter Angkatan Darat dan Angkatan Udara.
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi bisa dijadikan sebagai tempat mendarat dan terbang bagi helikopter-helikopter TNI AD dan TNI AU.
Tunggul memastikan pelaksanaannya akan berjalan baik karena latihan sudah pernah dilakukan.
”Pelaksanaan giat take off landing akan melibatkan alutsista dari tri matra dan hal tersebut sudah pernah dilaksanakan pelatihan di Puspenerbal Juanda. Saat ini juga sedang dilaksanakan giat refreshing take off-landing tri matra, khususnya bagi pilot TNI AU dan TNI AD,” bebernya.
Karena dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir September 2026, Kapal Induk Garibaldi akan menjadi kado ulang tahun ke-81 TNI pada 5 Oktober nanti.
TNI AL memastikan, kapal tersebut akan terlibat dalam kegiatan sailing pass armada Angkatan Laut Indonesia di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
”Sesuai rencana awal Garibaldi rencananya akan dilibatkan sebagai salah satu unsur sailing pass, serta akan dilaksanakan giat take off-landing heli dari matra AU dan AD, sekaligus sebagai kapal VVIP,” jelas dia.
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Jawa Pos
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