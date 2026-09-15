Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 15 September 2026 | 22.43 WIB

Dirjen Bea Cukai Tepis Isu Konflik Internal Kemenkeu Usai Purbaya Kena Reshuffle

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa (kanan) bersama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa (kanan) bersama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Djaka Budhi Utama buka suara terkait dengan adanya konflik internal pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

Adapun, isu konflik internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto merombak posisi Menteri Keuangan dari tangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada pada Senin (14/9) sore.

Pergantian tersebut kemudian dikaitkan dengan isu hubungan Purbaya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

Djaka membantah adanya konflik internal tersebut. Bantahan disampaikan setelah menghadiri serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

“Siapa bilang? Ngaco-ngaco aja. Nggak benar, bohong,” kata Djaka kepada wartawan, Selasa (15/9).

Djaka mengatakan, isu mengenai konflik internal di tubuh Kemenkeu tidak benar. Dia meminta informasi tersebut tidak dikaitkan dengan hubungan antara Purbaya dan pejabat di lingkungan Kemenkeu.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru, ia berharap Kementerian keuangan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Harapanya ke depan Kementerian Keuangan bisa selalu menjaga APBN dengan baik,” ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Purbaya Akui Sudah Hitung Peluang Dirinya Dicopot: 50:50 - Image
Nasional

Purbaya Akui Sudah Hitung Peluang Dirinya Dicopot: 50:50

Selasa, 15 September 2026 | 22.27 WIB

Kesal Usai Dicopot Prabowo dari Menkeu, Purbaya Pilih Mancing Ikan Sambil Bengong - Image
Nasional

Kesal Usai Dicopot Prabowo dari Menkeu, Purbaya Pilih Mancing Ikan Sambil Bengong

Selasa, 15 September 2026 | 21.54 WIB

Saling Sentil Obligasi Daerah Rp 5,6 Triliun: Pramono vs Purbaya saat Jabat Menkeu - Image
Jabodetabek

Saling Sentil Obligasi Daerah Rp 5,6 Triliun: Pramono vs Purbaya saat Jabat Menkeu

Selasa, 15 September 2026 | 21.00 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore