Dirjen Bea Cukai Tepis Isu Konflik Internal Kemenkeu Usai Purbaya Kena Reshuffle

JawaPos.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Djaka Budhi Utama buka suara terkait dengan adanya konflik internal pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

Adapun, isu konflik internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto merombak posisi Menteri Keuangan dari tangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada pada Senin (14/9) sore.

Pergantian tersebut kemudian dikaitkan dengan isu hubungan Purbaya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

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Djaka membantah adanya konflik internal tersebut. Bantahan disampaikan setelah menghadiri serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

“Siapa bilang? Ngaco-ngaco aja. Nggak benar, bohong,” kata Djaka kepada wartawan, Selasa (15/9).

Djaka mengatakan, isu mengenai konflik internal di tubuh Kemenkeu tidak benar. Dia meminta informasi tersebut tidak dikaitkan dengan hubungan antara Purbaya dan pejabat di lingkungan Kemenkeu.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru, ia berharap Kementerian keuangan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).