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Dimas Choirul
Selasa, 15 September 2026 | 22.27 WIB

Purbaya Akui Sudah Hitung Peluang Dirinya Dicopot: 50:50

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dirinya sudah memperkirakan kemungkinan dicopot dari jabatannya. Bahkan, sebelum keputusan pergantian disampaikan, Purbaya menghitung peluang dirinya bertahan atau digantikan berada di kisaran 50:50.

Sebelumnya, Purbaya resmi dikabarkan dicopot saat sedang melakukan rapat kerja dengan komite IV DPD RI, Senin (14/9).

“Ya kita udah hitung-hitung kira-kira 50-50 lah. Tapi baru dikasih tahunya waktu itu,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9).

Purbaya juga mengaku sempat bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum keputusan pergantian Menkeu diumumkan. Namun, dia menegaskan pembicaraan tersebut tidak membahas mengenai pergantian jabatan.

“Ada diskusi, tapi masalah lainnya yang didiskusikan,” ujarnya.

Dia juga menegaskan pencopotan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Purbaya memilih menerima keputusan tersebut dan tidak mempermasalahkannya.

“Hak prerogatif Presiden yang beliau udah memutuskan. Udah,” kata Purbaya.

Purbaya menilai masa satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan juga sudah cukup. Dia mengatakan sebelumnya memang telah menandatangani kontrak untuk masa jabatan selama satu tahun.

Meski demikian, Purbaya mengaku sempat mengalami kesulitan tidur setelah mengetahui dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dia juga mengakui sempat merasa kesal atas keputusan tersebut.

“Lebih happy, happy. Nanti malam bisa tidur tenang gitu. Semalam masih mikir-mikir jadi agak susah tidur, tapi saya yakin besok udah tenang, aman,” tuturnya.

Editor: Kuswandi
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