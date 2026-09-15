Kesal Usai Dicopot Prabowo dari Menkeu, Purbaya Pilih Mancing Ikan Sambil Bengong

Mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com – Purbaya Yudhi Sadewa memilih kembali ke aktivitas sederhana setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Usai dicopot dari kabinet, Purbaya mengaku ingin menghabiskan waktu dengan memancing ikan mujair dan nila di kolam belakang rumah.

"Kan punya kolam di belakangnya, jadi bisa mancing di belakang rumah sambil ngelamun, "kenapa dipecat?" gitu," ujar Purbaya usai acara sertijab, di Kemenkeu, Selasa (15/9).

Purbaya mengaku sempat merasa kesal setelah mengetahui dirinya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Dia mengatakan dirinya tetap manusia yang bisa merasakan kekecewaan.

“Ada (rasa sebel), kan saya orang,” kata Purbaya saat ditanya apakah dirinya sempat sebel.

Dia juga mengungkap bahwa dirinya baru mengetahui keputusan pencopotan tersebut pada hari itu. Meski sebelumnya telah memperkirakan kemungkinan dirinya tidak lagi menjabat, Purbaya menyebut peluangnya kala itu berada di kisaran 50:50.

“Ya kita udah hitung-hitung kira-kira 50-50 lah. Tapi baru dikasih tahunya waktu itu,” ujarnya.