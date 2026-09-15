Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ilham Safutra
Selasa, 15 September 2026 | 20.19 WIB

Menteri Haji Minta Jajaran Kemenhaj Tingkatkan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Haji 2027

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Penyelenggaraan haji 2027 menghadapi tantangan semakin berat dibanding 2026. Untuk itu, jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) harus meningkatkan kualitas pelayanan.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan jajaran Kemenhaj untuk tidak berpuas diri atas capaian penyelenggaraan haji 2026. 

“Kadang kita berpikir tahun pertama berat, tahun kedua akan lebih mudah karena kita sudah mengetahui masalahnya. Padahal 2027 justru menjadi tahun yang lebih berat,” ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf sebagaimana dilansir dari laman haji.go.id pada Selasa (15/9). 

Pesan itu disampaikan oleh Gus Irfan--begitu Mochamad Irfan Yusuf disapa dalam agenda Doa dan Zikir Hari Khidmat Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI di Jakarta, Senin (14/9).

Sebagaimana diketahui bahwa Kemenhaj resmi dibentuk pada 8 September 2025. Sejak saat itu, Kemenhaj mulai membangun sistem dan menjalankan mandat penyelenggaraan haji dengan jajaran yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

Nah, penyelenggaraan haji 2026 menjadi pengalaman penting bagi Kemenhaj dalam memperkuat tata kelola dan pelayanan. Capaian tersebut juga tercermin dari hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan jemaah mencapai 93,2 persen. Namun, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan upaya perbaikan. 

Gus Irfan menyebut perubahan kebijakan di Arab Saudi dan dinamika biaya penyelenggaraan menjadi bagian dari tantangan yang harus diantisipasi pada musim haji berikutnya. “Kalau tahun ini kita mendapatkan penilaian 93,2 persen, tahun depan harus lebih dari itu. Kita tidak bisa leha-leha. Tantangannya jauh lebih berat,” tegasnya.

Menurut Menhaj, pengalaman pada dua musim haji sebelumnya harus menjadi modal untuk memperbaiki berbagai hal, bukan membuat jajaran merasa telah menyelesaikan seluruh persoalan.

Untuk itu, seluruh ASN Kemenhaj memanfaatkan pengalaman tersebut untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Untuk itu, pentingnya ASN Kemenhaj menjaga kekompakan tim. 

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Masih Banyak Bandara Ditutup, Kemenhaj Minta Biro Umrah Segera Lakukan Mitigasi - Image
Nasional

Masih Banyak Bandara Ditutup, Kemenhaj Minta Biro Umrah Segera Lakukan Mitigasi

Senin, 7 September 2026 | 18.49 WIB

Kemenhaj Pastikan Seleksi Petugas Haji 2027 Berlanjut, CAT Gelombang I Digelar Besok - Image
Nasional

Kemenhaj Pastikan Seleksi Petugas Haji 2027 Berlanjut, CAT Gelombang I Digelar Besok

Jumat, 4 September 2026 | 20.39 WIB

Wamenhaj Dahnil Sidak Kemenhaj Jaktim, Peringatkan Jajaran Soal Integritas - Image
Haji

Wamenhaj Dahnil Sidak Kemenhaj Jaktim, Peringatkan Jajaran Soal Integritas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.00 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore