Kemenhaj Pastikan Seleksi Petugas Haji 2027 Berlanjut, CAT Gelombang I Digelar Besok

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah memastikan tahapan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1448 H/2027 M tetap berlangsung sesuai rencana. Saat ini, proses verifikasi administrasi terhadap peserta masih dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan verifikasi dilakukan secara teliti untuk menentukan peserta yang memenuhi persyaratan sekaligus masuk dalam kuota 3N. Peserta yang dinyatakan memenuhi ketentuan tersebut nantinya berhak mengikuti Computer Assisted Test (CAT).

“Proses verifikasi tetap kami lakukan secara cermat. Peserta yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota 3N akan disertakan dalam CAT sesuai gelombang pelaksanaannya,” kata Puji dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Puji memastikan, pelaksanaan CAT Gelombang I tetap berlangsung pada Sabtu, 5 September 2026. Pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan.

Di sisi lain, verifikasi terhadap peserta yang belum masuk dalam pelaksanaan gelombang pertama masih terus berjalan. Mereka yang nantinya dinyatakan memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota 3N akan diikutsertakan dalam CAT Gelombang II.

“CAT tetap dilaksanakan dalam dua gelombang. Jadi, peserta yang belum masuk Gelombang I tidak perlu khawatir apabila proses verifikasinya masih berlangsung. Setelah proses verifikasi selesai, peserta yang memenuhi ketentuan akan disertakan dalam Gelombang II,” jelas Puji.

Sementara, CAT Gelombang II dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan ketersediaan jadwal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Terpisah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat untuk menjadi PPIH tahun 2027 cukup tinggi. Bahkan, jumlah pendaftar seleksi petugas haji telah mencapai 75.000 orang.