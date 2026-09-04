Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 4 September 2026 | 20.39 WIB

Kemenhaj Pastikan Seleksi Petugas Haji 2027 Berlanjut, CAT Gelombang I Digelar Besok

PIlustrasi: Petugas haji dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bersiap untuk diberangkatkan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (17/4/2026). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS) - Image

PIlustrasi: Petugas haji dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bersiap untuk diberangkatkan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (17/4/2026). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah memastikan tahapan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1448 H/2027 M tetap berlangsung sesuai rencana. Saat ini, proses verifikasi administrasi terhadap peserta masih dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan verifikasi dilakukan secara teliti untuk menentukan peserta yang memenuhi persyaratan sekaligus masuk dalam kuota 3N. Peserta yang dinyatakan memenuhi ketentuan tersebut nantinya berhak mengikuti Computer Assisted Test (CAT).

“Proses verifikasi tetap kami lakukan secara cermat. Peserta yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota 3N akan disertakan dalam CAT sesuai gelombang pelaksanaannya,” kata Puji dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Puji memastikan, pelaksanaan CAT Gelombang I tetap berlangsung pada Sabtu, 5 September 2026. Pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan.

Di sisi lain, verifikasi terhadap peserta yang belum masuk dalam pelaksanaan gelombang pertama masih terus berjalan. Mereka yang nantinya dinyatakan memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota 3N akan diikutsertakan dalam CAT Gelombang II.

“CAT tetap dilaksanakan dalam dua gelombang. Jadi, peserta yang belum masuk Gelombang I tidak perlu khawatir apabila proses verifikasinya masih berlangsung. Setelah proses verifikasi selesai, peserta yang memenuhi ketentuan akan disertakan dalam Gelombang II,” jelas Puji.

Sementara, CAT Gelombang II dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan ketersediaan jadwal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Terpisah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat untuk menjadi PPIH tahun 2027 cukup tinggi. Bahkan, jumlah pendaftar seleksi petugas haji telah mencapai 75.000 orang.

Ia menyebut, tingginya animo masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh perubahan dalam mekanisme rekrutmen PPIH yang diterapkan pemerintah pada tahun ini.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Seleksi Petugas Haji 2027 Bidang Kesehatan Dibuka 20 Agustus, Cek Syarat dan Formasinya - Image
Haji

Seleksi Petugas Haji 2027 Bidang Kesehatan Dibuka 20 Agustus, Cek Syarat dan Formasinya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.13 WIB

Kemenhaj Buka Pos Layanan di Terminal 2F Soetta, Awasi Pelayanan Jamaah Umrah - Image
Haji

Kemenhaj Buka Pos Layanan di Terminal 2F Soetta, Awasi Pelayanan Jamaah Umrah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Wamenhaj Dahnil Pastikan Cabut Izin Hanania Travel dan Dorong Pasal TPPU - Image
Haji

Wamenhaj Dahnil Pastikan Cabut Izin Hanania Travel dan Dorong Pasal TPPU

Jumat, 21 Agustus 2026 | 01.37 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore