Wamenhaj Dahnil Sidak Kemenhaj Jaktim, Peringatkan Jajaran Soal Integritas

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak berdiskusi dengan jamaah di Kantor Kemenhaj Jakarta Timur, Senin (10/8). (Kemenhaj)
JawaPos.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak memperingatkan jajaran Kemenhaj agar tidak bermain-main dalam tugasnya. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah cukup jadi bukti kinerja.
Hal itu didampaikan Dahnil saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Kemenhaj Jaktim, Senin (10/8). Di awal sidak, ia mendapati ruang kepala kantor kemenhaj Jaktim masih terkunci.
Dia pun mempertanyakan posisi sang kepala kantor kepada para staf, dan hanya dijawab bahwa masih dalam perjalanan.
“OTW jam segini? (sudah) jam setengah 10, masuk jam berapa,” ucapnya dengan nada kesal.
Dia mengingatkan para staf Kemenhaj Jaktim bahwa kantor mereka melayani jamaah yang besar, mencapai 2.800 orang.
Namun, justru dengan jumlah jamaah yang besar, temuan dugaan penyimpangan juga paling banyak.
Beberapa tahun terakhir, BPK mendapati sejumlah temuan dugaan penyimpangan pelayanan haji di Kemenhaj Jaktim.
“Di sini paling banyak kasus ditemukan BPK, KPK, itu kasus pelimpahan porsi, kasus (manipulasi) mahram, di sini paling banyak kecurangan,” lanjutnya.
Dahnil mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya turun langsung untuk memeriksa pelayanan dan memberikan peringatan kepada seluruh jajaran.
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“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya,” jelas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
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