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Syahrul Yunizar
Selasa, 15 September 2026 | 18.16 WIB

Tim SAR Pakai ROV, Cari 129 Korban Kapal Virgo Transport 8 di Bawah Laut

Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyampaikan perkembangan upaya pencarian korban kecelakaan Kapal Virgo Transpot 8 pada Senin (14/9/2026) malam. (Radar Banjarmasin) - Image

Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyampaikan perkembangan upaya pencarian korban kecelakaan Kapal Virgo Transpot 8 pada Senin (14/9/2026) malam. (Radar Banjarmasin)

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan menggelar operasi bawah laut untuk mencari dan menemukan 129 korban Kapal Virgo Transport 8 yang hilang di Laut Jawa.

Untuk saat ini, opsi yang paling memungkinkan dalam operasi tersebut adalah menurunkan ROV atau Remotely Operated Vehicle dari KRI Canopus-936.

Sebab, kondisi cuaca dan arus masih belum memungkinkan untuk pencarian dengan mengandalkan penyelam dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL. 

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, pencarian bawah air akan mengandalkan teknologi yang dimiliki oleh kapal Canopus.

”Kami memanfaatkan drone underwater-nya, kemudian multibeam echosounder, dan juga ROV yang ada dalam kapal tersebut,” terangnya, Selasa (15/9). 

Berdasar data terakhir, dari total 243 korban yang terdiri atas penumpang dan kru kapal, sebanyak 114 korban sudah ditemukan. Sisanya sebanyak 129 korban masih dalam pencarian.

Operasi pencarian dilakukan dengan mengandalkan kapal permukaan, unsur udara, serta unsur bawah permukaan laut.

”Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga teman-teman yang sudah kami siapkan baik itu dari Kopaska TNI AL, kemudian ada satu tim penyelam khusus juga yang disiapkan dari TNI AL, kemudian dari teman-teman Badan SAR Nasional, belum bisa kami turunkan,” imbuhnya.

Syafii mengakui bahwa dalam kapal penumpang yang terbalik itu masih ada sekat-sekat atau ruang kosong.

Sehingga dalam keadaan terbalik dan mengapung, kapal itu masih terus bergeser dan bergerak terbawa arus. Kemarin (14/9, pergeserannya sudah mencapai 1,6 nautical mile dari posisi awal kecelakaan.

Editor: Bayu Putra
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