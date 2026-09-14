Dukung Operasi SAR Korban Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8, Polri Kerahkan Tim DVI ke 5 Posko

Kapal Virgo Transport 8 dinyatakan hilang kontak dan diyakini tenggelam di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). (Instagram @pt.virgokaryashipping)
JawaPos.com - Mabes Polri mengerahkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk mendukung operasi SAR korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8. Puluhan personel dikirim ke Jawa Timur (Jatim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Secara keseluruhan, saat ini sudah ada 5 Posko DVI. Terdiri atas 3 Posko DVI di Jatim dan 2 Posko DVI di Kalsel. Pengerahan personel dari Mabes Polri dilakukan sebagai upaya untuk memastikan identifikasi korban berjalan dengan baik.
Ada pun 3 Posko DVI di Jatim terdiri atas Posko DVI di Sumenep dengan kekuatan 8 personel, Posko DVI Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Surabaya sebanyak 20 personel, dan Posko DVI di Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 8 personel.
”Di Kalimantan Selatan, Polri menyiapkan Posko DVI di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan kekuatan 20 personel dan Posko DVI di Ruang Otopsi RSB Banjarmasin sebanyak 15 personel,” terang Kabid Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Selain 5 posko tersebut, Tim DVI Rodokpol Pusdokkes Polri juga disiapkan untuk diberangkatkan malam ini. Tim tersebut berjumlah 6 personel, terdiri atas 1 personel DNA expert dan 5 personel lainnya.
Irjen Isir menyebut, pengerahan personel DVI merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam mendukung proses penanganan insiden serta memberikan kepastian melalui proses identifikasi yang dilakukan secara profesional dan terukur.
”Polri melalui Tim DVI terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan mendukung proses penanganan hilangnya kapal Virgo. Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memperkuat koordinasi, penanganan, dan proses identifikasi apabila ditemukan korban,” terang dia.
Menurut Isir, seluruh personel yang terlibat dalam operasi SAR Kapal Virgo Transport 8 akan bekerja sesuai prosedur dan berkoordinasi dengan instansi terkait di lapangan.
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”Tim DVI akan bekerja secara profesional, mengedepankan ketelitian dan prosedur identifikasi korban. Polri juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar setiap perkembangan dapat ditangani secara cepat dan tepat,” pungkasnya.
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