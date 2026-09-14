Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Senin, 14 September 2026 | 23.40 WIB

Dukung Operasi SAR Korban Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8, Polri Kerahkan Tim DVI ke 5 Posko

Kapal Virgo Transport 8 dinyatakan hilang kontak dan diyakini tenggelam di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). (Instagram @pt.virgokaryashipping) - Image

Kapal Virgo Transport 8 dinyatakan hilang kontak dan diyakini tenggelam di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). (Instagram @pt.virgokaryashipping)

JawaPos.com - Mabes Polri mengerahkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk mendukung operasi SAR korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8. Puluhan personel dikirim ke Jawa Timur (Jatim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Secara keseluruhan, saat ini sudah ada 5 Posko DVI. Terdiri atas 3 Posko DVI di Jatim dan 2 Posko DVI di Kalsel. Pengerahan personel dari Mabes Polri dilakukan sebagai upaya untuk memastikan identifikasi korban berjalan dengan baik.

Ada pun 3 Posko DVI di Jatim terdiri atas Posko DVI di Sumenep dengan kekuatan 8 personel, Posko DVI Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Surabaya sebanyak 20 personel, dan Posko DVI di Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 8 personel.

”Di Kalimantan Selatan, Polri menyiapkan Posko DVI di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan kekuatan 20 personel dan Posko DVI di Ruang Otopsi RSB Banjarmasin sebanyak 15 personel,” terang Kabid Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Selain 5 posko tersebut, Tim DVI Rodokpol Pusdokkes Polri juga disiapkan untuk diberangkatkan malam ini. Tim tersebut berjumlah 6 personel, terdiri atas 1 personel DNA expert dan 5 personel lainnya.

Irjen Isir menyebut, pengerahan personel DVI merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam mendukung proses penanganan insiden serta memberikan kepastian melalui proses identifikasi yang dilakukan secara profesional dan terukur.

”Polri melalui Tim DVI terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan mendukung proses penanganan hilangnya kapal Virgo. Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memperkuat koordinasi, penanganan, dan proses identifikasi apabila ditemukan korban,” terang dia.

Menurut Isir, seluruh personel yang terlibat dalam operasi SAR Kapal Virgo Transport 8 akan bekerja sesuai prosedur dan berkoordinasi dengan instansi terkait di lapangan.

”Tim DVI akan bekerja secara profesional, mengedepankan ketelitian dan prosedur identifikasi korban. Polri juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar setiap perkembangan dapat ditangani secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KSOP Pastikan Cuaca Laut Jawa Aman Saat Kapal Virgo Transport 8 Berangkat - Image
Nasional

KSOP Pastikan Cuaca Laut Jawa Aman Saat Kapal Virgo Transport 8 Berangkat

Senin, 14 September 2026 | 20.33 WIB

Keluarga Menanti Kepastian Nasib Abdul Fikri, Korban Kapal Virgo Transport 8 - Image
Nasional

Keluarga Menanti Kepastian Nasib Abdul Fikri, Korban Kapal Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 20.06 WIB

Hari Kedua Pencarian Korban Kapal Virgo Dipersempit, Tim SAR Fokus Operasi Udara hingga Bawah Laut - Image
Nasional

Hari Kedua Pencarian Korban Kapal Virgo Dipersempit, Tim SAR Fokus Operasi Udara hingga Bawah Laut

Senin, 14 September 2026 | 18.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore