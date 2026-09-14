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Syahrul Yunizar
Senin, 14 September 2026 | 22.20 WIB

Operasi SAR Hari Kedua: TNI AL Evakuasi 22 Korban Selamat Kecelakaan KM Virgo Transport 8

TNI AL mengevakuasi 22 korban selamat dari kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Senin (14/9). (TNI AL) - Image

TNI AL mengevakuasi 22 korban selamat dari kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Senin (14/9). (TNI AL)

JawaPos.com - KRI Nala-363 bersama Tim SAR Gabungan kembali mengevakuasi 22 korban selamat kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Senin (14/9). Para korban terdiri atas 21 orang laki-laki dan 1 perempuan.

Komandan KRI Nala-363 Letkol Laut (P) Moch. Ruwahendi menyampaikan bahwa puluhan korban tersebut ditemukan pada koordinat 04° 25’ 173” S – 113° 48’ 948” T. Dalam evakuasi tersebut, TNI AL mengerahkan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB).

”Seluruhnya berhasil dievakuasi, 19 orang dilaporkan dalam kondisi sehat, sementara 3 orang lainnya yang mengalami cedera langsung mendapatkan penanganan medis pertama oleh tim kesehatan KRI Nala-363,” terang Ruwahendi.

Perwira menengah TNI AL dengan dua kembang di pundak itu memastikan bahwa evakuasi dan penanganan medis di atas KRI Nala-363 berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Saat ini KRI Nala-363 melanjutkan pelayaran menuju titik disembarkasi guna penanganan dan pemulihan korban lebih lanjut. Selanjutnya Posko SAR akan memberikan penanganan terhadap para korban.

”Tim medis, anggota BP Lanal Banjarmasin, serta relawan turut bersiaga untuk memberikan pertolongan pertama dan penanganan medis lanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, unsur-unsur Tim SAR Gabungan lainnya terus melaksanakan penyisiran di sektor perairan, persisnya di sekitar lokasi kejadian. Prioritas mereka masih sama. Yakni mencari dan menemukan korban yang belum ditemukan.

Dalam operasi tersebut, TNI AL mengerahkan sejumlah unsur. Mulai dari KRI I Gusti Ngurah Rai-332 yang diperkuat Helikopter Panther HS-1311, 1 tim Kopaska, satu tim Koppeba, tim kesehatan Koarmada II, serta perlengkapan pendukung dan kantong jenazah.

Selain itu, turut dikerahkan KRI Pulau Fani-732, KRI Canopus-936, dan KAL Kumai II-13-51, serta dukungan unsur udara dari Pesawat CN-235 (MPA P-8301) dan Helikopter Basarnas.

Editor: Bintang Pradewo
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