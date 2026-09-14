Optimalkan Pencarian Penumpang KM Virgo Transport 8, Pemerintah Tambah Kekuatan untuk Operasi Laut

JawaPos.com - Untuk mengoptimalkan pencarian penumpang Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa, pemerintah menambah kekuatan dalam operasi SAR. Sebanyak 600 personel dikerahkan lewat berbagai instansi terkait.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, pengerahan ratusan personel dan puluhan unsur laut yang diperkuat unsur udara diharapkan bisa mengoptimalkan operasi SAR di lokasi kejadian.

”Hari ini kita mendapatkan tambahan kekuatan untuk melakukan operasi SAR dari beberapa pihak, sehingga diharapkan operasi yang dilakukan akan semakin baik dan lebih besar lagi untuk kita berupaya semaksimal mungkin,” kata dia pada Senin (14/9).

Dudy menegaskan bahwa prioritas pemerintah masih sama. Yakni menyelamatkan seluruh korban yang belum ditemukan. Karena itu, penambahan kekuatan dilakukan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Dudy menyebutkan bahwa kecelakaan kapal tersebut bukan karena over capacity. Sebab, kapal eks Jepang itu tidak terisi penuh saat pelayaran berlangsung dari Surabaya menuju Banjarmasin.

”Perlu diketahui, KMP Virgo Transport 8 berlayar dalam kondisi tidak overload. Namun demikian, kita tunggu investigasi menyeluruh dari KNKT untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kapal tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii menyatakan bahwa pemerintah juga telah mengerahkan lebih banyak armada untuk melakukan pencarian korban serta melaksanakan operasi bawah laut.

Untuk armada udara, ada penambahan sebanyak 5 pesawat yang berasal dari Basarnas, Polri, TNI AL, dan BNPB. Kemudian dari unsur laut, ada 17 kapal yang dioperasikan.

”Kita berharap dari kapal ini kita nanti bisa melaksanakan operasi underwater dengan optimal. Jadi, beberapa personel yang akan kita terjunkan mulai dari Basarnas itu sendiri, Basarnas Special Group, kemudian kita mengerahkan dari Kopaska, TNI AL, dan juga teman-teman tim penyelam,” jelasnya.