Pemerintah Pastikan Karhutla Tidak akan Tembus Zona Inti IKN

JawaPos.com - menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan pemerintah mengupayakan berbagai cara agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak merembet ke zona inti Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami semua, TNI, Polri, BNPB, Kemenhut, OIKN, masyarakat, Pemda, semua bahu-membahu agar jangan sampai api sampai ke zona inti OIKN,” kata Raja Juli, Senin (14/9).

Ia mengecek langsung kondisi karhutla di sekitar IKN bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Bukit Tengkorak.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran berjalan maksimal dan api tidak merambat ke zona inti IKN.

Ia memastikan, berbagai metode penanganan karhutla dilakukan secara bersamaan.

Selain pemadaman dari udara menggunakan water bombing, pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu mengendalikan kondisi yang berpotensi memperparah kebakaran.

“Usaha untuk water bombing terus berjalan, hari ini nanti disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, usaha untuk operasi modifikasi cuaca juga berjalan. Demikian juga dengan pemadaman darat oleh tadi, oleh TNI Polri, Manggala Agni Kemenhut, KPH, ya OIKN sendiri, perusahaan juga terlibat,” tegasnya.

Ia menekankan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kawasan inti pusat pemerintahan IKN.

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Sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim) juga masih menjadi perhatian, karena memiliki jumlah titik panas atau hotspot yang cukup tinggi.