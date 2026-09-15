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Muhammad Ridwan
Selasa, 15 September 2026 | 16.27 WIB

IKN Kena Asap Karhutla Lagi, Manggala Agni Dikerahkan untuk Pemadaman

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (belakang) bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di kawasan Bukit Tengkorak, Senin (14/9). (Kemenhut) - Image

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (belakang) bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di kawasan Bukit Tengkorak, Senin (14/9). (Kemenhut)

JawaPos.com - Asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kalimantan kembali masuk ke kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). 

hal tersebut membuat Manggala Agni kembali dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.

Titik api tersebut didapati oleh rombongan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang tengah mengecek Karhutla di sekitar IKN.

Ia bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau kawasan Bukit Tengkorak, Senin (14/9).

Rombongan meninjau sejumlah lokasi yang sebelumnya terdampak karhutla untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran lagi.

Setelah mengecek dua titik, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat kepulan asap putih yang kembali membubung dari kawasan sekitar.

Raja Juli dan rombongan kemudian menghentikan perjalanan untuk memastikan kondisi di lapangan.

Ia langsung memanggil personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan serta anggota TNI dan Polri yang masih berjaga di sekitar lokasi.

“Nyala lagi mas, manggala Agni mana, turun lagi ajak temen-temennya yang lain. Berasap lagi,” kata Raja Juli.

Raja Juli meminta petugas segera berkoordinasi dan mencari akses tercepat menuju titik yang kembali mengeluarkan asap tersebut.

Editor: Bayu Putra
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