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Senin, 14 September 2026 | 17.57 WIB

BPBD Jatim Siapkan Dua Skema Untuk Tangani Karhutla di Gunung Kawinajang dan Gunung Buthak

BPBD Jatim kerahkan helikopter water bombing untuk padamkan Karhutla di kawasan Kawah Ijen, Banyuwangi. (Dok. BPBD Jatim) - Image

BPBD Jatim kerahkan helikopter water bombing untuk padamkan Karhutla di kawasan Kawah Ijen, Banyuwangi. (Dok. BPBD Jatim)

JawaPos.com - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur belum menurun. Setelah Bromo, Semeru, dan Argopuro, kepulan asap tebal juga terpantau ada di kawasan Gunung Kawinajang, Kabupaten Blitar serta Gunung Buthak di Kabupaten Malang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno mengungkapkan, berdasarkan hasil observasi udara yang dilakukan Helikopter PK-DAP pada Minggu (13/9) ada dua titik api yang terkonfirmasi. Yaitu di area savana Gunung Buthak, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang serta di sisi selatan Gunung Kawinajang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.

"Personel BPBD Provinsi Jatim bersama BPBD Kabupaten Blitar dan Malang terus melanjutkan asesmen. Tim gabungan jalur darat akan menuju lokasi titik api yang masih bisa dijangkau untuk melakukan pemadaman," ujar Satriyo dikonfirmasi JawaPos.com pada Senin (14/9).

Untuk melokalisasi paparan api agar tidak merembet ke area yang lebih luas, tim gabungan telah membagi fokus pergerakan ke dalam dua skema operasi.

Pertama tim darat akan melakukan penyisiran melalui jalur pendakian Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon Kidul. Pemantauan ketat juga difokuskan ke arah Pos 3 Gunung Buthak untuk memutus rambatan api di area savana.

Editor: Diar Candra
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