Bukan Sekadar Malas, 6 Perilaku Ini Sering Terlihat pada Orang yang Mudah Ngantuk Saat Hujan

JawaPos.com – Suasana ketika hujan turun sering kali terasa berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Udara menjadi lebih sejuk, aktivitas di luar rumah berkurang, sementara suara rintik air menciptakan atmosfer yang tenang.

Bagi sebagian orang, kondisi tersebut justru membuat mata terasa berat dan muncul keinginan untuk tidur. Respons ini dapat berkaitan dengan suasana lingkungan, rangsangan sensorik, hingga kondisi tubuh yang sedang memasuki keadaan lebih rileks.

Orang yang mudah mengantuk ketika hujan juga kerap dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan perilaku tertentu. Namun, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.

Dilansir dari Geediting, berikut enam perilaku yang sering dikaitkan dengan orang yang mudah mengantuk saat hujan.

1. Lebih Peka terhadap Suasana di Sekitar Sebagian orang memiliki kepekaan yang cukup tinggi terhadap perubahan suasana lingkungan. Ketika hujan turun, suara rintik air, udara yang lebih dingin, serta perubahan cahaya dapat memberikan sensasi berbeda.

Bagi mereka, rangsangan tersebut justru terasa menenangkan. Kondisi yang lebih tenang kemudian membuat tubuh lebih mudah masuk ke keadaan santai sehingga rasa kantuk muncul.

2. Menikmati Waktu Sendiri Hujan sering membuat aktivitas di luar rumah menjadi lebih terbatas. Bagi sebagian orang, keadaan tersebut justru memberikan kesempatan untuk menikmati waktu tanpa banyak gangguan.

Kesendirian dalam suasana yang tenang dapat menjadi momen untuk beristirahat dan mengembalikan energi setelah menjalani aktivitas yang padat.

Karena itu, rasa mengantuk ketika hujan tidak selalu berarti seseorang sedang malas. Bisa saja tubuh dan pikiran memang sedang merespons suasana yang dianggap nyaman.