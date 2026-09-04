Prakiraan Cuaca Jatim 4 September 2026 Dominan Cerah, Suhu Maksimal 33 Derajat

JawaPos.com - Cuaca di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur hari ini, Jumat (4/9) diprakirakan cerah sepanjang hari hingga malam hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mengungkapkan, suhu udara akan cukup terik di siang hari.

Suhu tertinggi di Jatim pada siang ini diprakirakan bisa menembus 33 derajat celsius.

Sejumlah daerah yang disebut berpotensi merasakan suhu terpanas meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, Kota Probolinggo, dan Sumenep.

BMKG juga memperingatkan terkait kondisi angin dan visibilitas yang patut diwaspadai masyarakat.

Kecepatan angin tertinggi pada hari ini diprakirakan mencapai 37 km/ jam yang berpotensi melanda Kota Kediri, Pacitan, Situbondo, Sumenep, dan Trenggalek.

Selain itu, BMKG juga memperingatkan terkait potensi turunnya udara kabur yang dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan raya pada malam hari.