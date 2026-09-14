DPR RI Minta Investigasi Kapal Virgo Transport 8 Tak Berhenti pada Faktor Usia Kapal

JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta investigasi Kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa, tak berhenti pada faktor usia kapal.

Hal ini karena menurutnya, faktor usia kapal dinilai tidak cukup untuk menjelaskan penyebab kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang sedang nahas.

Kapal Virgo Transport 8 sendiri berusia 39 tahun yang merupakan buatan Jepang.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap kondisi kapal, sertifikasi keselamatan, muatan, hingga stabilitas kapal.

Saat meninjau posko penanganan di Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/9), Bambang mengatakan usia kapal tidak dapat serta-merta dijadikan penyebab kecelakaan.

Menurutnya, banyak kapal berusia puluhan tahun yang masih dapat beroperasi dengan aman apabila memenuhi standar kelayakan dan keselamatan.

“Jadi, kapal itu tidak ada tua. Di Kanada, di Jepang, di Amerika, rata-rata kapal yang tertua mereka ada yang sampai 100 tahun dan sebagainya,” ujar Bambang.

Ia juga menyinggung konstruksi kapal yang dibuat di Jepang. Menurut Bambang, sebagian kapal menggunakan pelat dengan kekuatan tarik tinggi atau high tensile strength yang dirancang mampu menahan tekanan maupun tekukan.