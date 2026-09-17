Pencarian Bawah Air Korban Virgo Transport 8 Terhambat Arus Laut Kuat

Foto udara Helikopter Basarnas perlihatkan kondisi kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. (Basarnas)
JawaPos.com – Hari keempat Operasi pencarian korban Kapal Virgo Transport 8, Rabu (16/9), belum menghasilkan temuan korban baru.
Upaya pencarian bawah air yang dilakukan Tim SAR gabungan juga terkendala arus yang cukup kuat, mencapai 6,8 knot.
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, operasi SAR tetap dilakukan dengan mengerahkan unsur laut dan udara, ditambah perencanaan pencarian bawah air atau underwater.
Namun, penyelaman belum dapat dilakukan karena arus bawah air di sekitar lokasi kecelakaan amat kuat dan bisa membahayakan personel yang bertugas.
“Kecepatan arus di lokasi mencapai di atas 6 knot, bahkan mendekati 7 knot. Sementara sesuai ketentuan, penyelaman itu direkomendasikan dengan catatan kecepatan arus di bawah 1,5 knot,” ujar Syafii kepada awak media, Rabu (16/9) malam.
Atas pertimbangan keselamatan, penyelam yang diterjunkan dari KRI akhirnya ditarik kembali dari titik penyelaman yang direncanakan.
Danlanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra mengatakan, TNI AL telah mengerahkan dua tim penyelam. Masing-masing satu tim Kopaska dan satu tim Koppeba TNI AL.
Dia menyatakan, kedua tim sempat berupaya menyelam. Namun, arus bawah air yang mencapai sekitar 6,8 knot membuat operasi membutuhkan teknik dan peralatan khusus.
“Tadi sudah disampaikan oleh Kabasarnas bahwa bagaimana arus di dalam air mencapai 6,8 knot yang tidak mudah untuk melaksanakan penyelaman,” katanya.
Kuatnya arus laut membuat posisi bangkai Kapal Virgo Transport 8 terus bergeser, bahkan mencapai 450 meter dari titik datum awal pencarian.
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