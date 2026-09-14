Prabowo Minta Menkeu Suahasil Jaga APBN agar Sehat dan Terpercaya

JawaPos.com - Suahasil Nazara mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Prabowo meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Pasalnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen penting untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan.

"APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Oleh karena itu APBN-nya itu harus sehat," kata Suahasil usai dilantik sebagai menteri keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).

Untuk diketahui, Suahasil menjadi menteri keuangan menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa di Kabinet Merah Putih.

Dengan arahan tersebut, Suahasil menegaskan, kesehatan APBN harus berjalan beriringan dengan kredibilitas. APBN harus dikelola secara transparan dan dapat dipercaya sehingga mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu menambahkan, penguatan keuangan negara akan dilakukan dengan meneruskan berbagai langkah yang selama ini telah berjalan di Kemenkeu.

Kemenkeu memiliki peran strategis karena memiliki jaringan kerja yang luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia dengan kekuatan 77 ribu pegawai. "Tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia," tutur Suahasil.