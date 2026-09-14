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Muhammad Ridwan
Senin, 14 September 2026 | 22.54 WIB

Purbaya Kena Reshuffle, Prabowo Lantik Suahasil jadi Menteri Keuangan

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9). (Youtube Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9). (Youtube Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9). Prabowo mengganti posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, kini posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara.

"Mengangkat Profesor Suahasil Nazara, Ph.D. sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029," sebagaimana dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Prabowo selanjutnya memimpin pelantikan Suahasil yang secara resmi diangkat menjadi Menteri Keungan untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029.

"Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan Saudara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara. Apakah Saudara beragama Kristen," tanya Prabowo.

"Siap, beragama Kristen Protestan," jawab Suahasil.

Prabowo meminta Suahasil dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan untuk setia kepada UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akam setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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