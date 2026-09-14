Purbaya Kena Reshuffle, Prabowo Lantik Suahasil jadi Menteri Keuangan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9). Prabowo mengganti posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, kini posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara.

"Mengangkat Profesor Suahasil Nazara, Ph.D. sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029," sebagaimana dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Prabowo selanjutnya memimpin pelantikan Suahasil yang secara resmi diangkat menjadi Menteri Keungan untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029.

"Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan Saudara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara. Apakah Saudara beragama Kristen," tanya Prabowo.

"Siap, beragama Kristen Protestan," jawab Suahasil.

Prabowo meminta Suahasil dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan untuk setia kepada UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan.

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