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Djati Waluyo
Selasa, 15 September 2026 | 04.03 WIB

Menkeu Suahasil Nazara Bakal Kawal APBN sampai 2029

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres) - Image

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Ditunjuk menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyebut jabatan tersebut akan dipertahankan hingga 2029, bertepatan dengan masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, Suahasil menjadi Menkeu usai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Saya berterima kasih sekali pertama, kepada Republik Indonesia, melalui Bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan arahan supaya saya menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024-2029 sebagai Menteri Keuangan," ujar Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9).

Dalam mejalakan tugas dari Presiden, ia akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menumbuhkan hingga menstabilkan ekonomi Indonesia.

“Tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor," ujarnya.

Sedangkan untuk pegawai Kemenkeu, Suahasil berpesan agar mereka melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Ia meminta agar lembaga tersebut bisa dipercaya sekaligus membanggakan masyarakat.

"Kalau teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di sini, saya yakin, saya bukan mau bilang kalian udah kenal saya, tapi saya yakin Anda ngerti tugas Anda. Betul? Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ucapnya.

Editor: Estu Suryowati
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