Menkeu Suahasil Nazara Bakal Kawal APBN sampai 2029

JawaPos.com - Ditunjuk menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyebut jabatan tersebut akan dipertahankan hingga 2029, bertepatan dengan masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, Suahasil menjadi Menkeu usai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Saya berterima kasih sekali pertama, kepada Republik Indonesia, melalui Bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan arahan supaya saya menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024-2029 sebagai Menteri Keuangan," ujar Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9).

Dalam mejalakan tugas dari Presiden, ia akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menumbuhkan hingga menstabilkan ekonomi Indonesia.

“Tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor," ujarnya.

Sedangkan untuk pegawai Kemenkeu, Suahasil berpesan agar mereka melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Ia meminta agar lembaga tersebut bisa dipercaya sekaligus membanggakan masyarakat.