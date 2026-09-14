Dilantik jadi Menkeu Gantikan Purbaya, Suahasil: Semoga Bisa Menjalankan Amanah

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara seusai menjalani pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9). Kepala Negara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Suahasil menyampaikan, pelantikan dirinya sebagai Menkeu merupakan bentuk kepercayaan Presiden terhadap dirinya. Ia berharap, bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar.
"Tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya, dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut. Dan semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden," kata Suahasil usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta.
Suahasil mengklaim, dirinya baru dikabarkan pihak Istana Kepresidenan pada Senin pagi untuk menjalani pelantikan sebagai Menkeu.
"Saya disampaikan tadi pagi dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini," ujarnya.
Meski demikian, ia juga mengaku belum berbicara secara langsung dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang posisinya dicopot dari jabatan Bendahara Negara tersebut.
"Enggak ada. Hari ini enggak ada," pungkasnya.
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