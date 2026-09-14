Profil Suahasil Nazara, dari Guru Besar UI hingga Jadi Menteri Keuangan

JawaPos.com - Suahasil Nazara kini menjadi sorotan setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto menduduki posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Sebelum ditunjuk sebagai Menkeu, Suahasil telah lama berkecimpung dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Presiden Prabowo menunjuk Suahasil untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Penunjukan tersebut menjadikan pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan kembali menjadi perhatian.

Dilansir dari berbagai sumber, Suahasil Nazara lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia memiliki latar belakang akademisi dan ekonom. Pendidikan sarjananya ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan diselesaikan pada 1994.

Setelah itu, Suahasil melanjutkan pendidikan ke Cornell University, Amerika Serikat. Ia meraih gelar Master of Science (M.Sc.) pada 1997.

Pendidikan doktoralnya ditempuh di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Pada 2003, ia memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang ekonomi.

Mengawali Karier sebagai Dosen UI Sebelum masuk lebih jauh ke pemerintahan, Suahasil mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) sejak 1999.

Karier akademiknya berkembang hingga ia mendapatkan gelar Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi pada 2009.

Di lingkungan FEB UI, sejumlah posisi pernah dipercayakan kepadanya. Di antaranya Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004-2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005-2008, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009-2013.