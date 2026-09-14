Ini Ciri Air Laut Surut yang Jadi Tanda Tsunami Menurut Badan Geologi

JawaPos.com - Air laut yang surut secara sangat cepat dan jauh melampaui batas pasang surut normal merupakan ciri utama terjadinya fenomena laut surut yang berpotensi memicu bencana tsunami.

Penegasan ini disampaikan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM merespons kekhawatiran masyarakat terkait video viral fenomena air laut surut usai erupsi Gunung Anak Krakatau.

Surveyor Pemetaan Ahli Madya Badan Geologi Kementerian ESDM, Athanasius Cipta, membenarkan bahwa surutnya air laut bisa menjadi petunjuk awal datangnya gelombang tsunami. Namun, tidak semua kejadian surut menandakan akan datangnya tsunami.

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Salah satu yang membedakan akan datangnya tsunami ialah surut air laut melebihi batas normal.

"Satu, surut laut dia berlangsung dengan sangat cepat, artinya surut dengan sangat cepat dan jauh lebih jauh daripada surut normal, surut pasang surut biasa," ujar Athanasius Cipta dalam video yang diunggah @badan.geologi.

Klasifikasi Fenomena Air Laut Surut 6 September 2026

Terkait video yang beredar pada 6 September 2026, Athanasius meluruskan kronologi kejadian untuk meluruskan asumsi publik. Erupsi menerus Gunung Api Anak Krakatau tercatat terjadi pada 4 hingga 5 September 2026 dan telah dinyatakannya selesai pada lewat tengah malam 6 September 2026.

Atas dasar kronologi tersebut, Badan Geologi menyimpulkan bahwa fenomena surutnya air laut yang terekam pada 6 September 2026 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Catatan Sejarah Tsunami Gunung Anak Krakatau