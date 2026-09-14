Getaran Gempa Malang Dirasakan di 9 Daerah di Jawa Timur, Berikut Daftarnya

Ilustrasi gempa (JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan terjadinya gempa bumi magnitudo (M) 5,2 di Malang, Jawa Timur pada Senin (14/10) pagi sekitar pukul 08.42 WIB. Episentrum gempa berada di wilayah perairan tepatnya 142 kilometer arah tenggara Kabupaten Malang.
Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang Ricko Kardoso menyatakan gempa bumi ini merupakan jenis gempa dangkal jika dianalisis berdasarkan lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrumnya.
"Gempa terpantau berada di kedalaman 10 kilometer. Hasil pemodelan dan analisis kami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Ricko.
Ricko menjelaskan, sebaran guncangan gempa mencakup pesisir selatan hingga wilayah tapal kuda Jawa Timur. Berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa bumi dirasakan di beberapa wilayah di Jatim.
Mulai Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Kediri, Bondowoso, hingga Kota Batu. Skala intensitas guncangan di wilayah-wilayah tersebut tercatat pada level II-III MMI.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022