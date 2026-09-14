Getaran Gempa Malang Dirasakan di 9 Daerah di Jawa Timur, Berikut Daftarnya

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan terjadinya gempa bumi magnitudo (M) 5,2 di Malang, Jawa Timur pada Senin (14/10) pagi sekitar pukul 08.42 WIB. Episentrum gempa berada di wilayah perairan tepatnya 142 kilometer arah tenggara Kabupaten Malang.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang Ricko Kardoso menyatakan gempa bumi ini merupakan jenis gempa dangkal jika dianalisis berdasarkan lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrumnya.

"Gempa terpantau berada di kedalaman 10 kilometer. Hasil pemodelan dan analisis kami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Ricko.

Ricko menjelaskan, sebaran guncangan gempa mencakup pesisir selatan hingga wilayah tapal kuda Jawa Timur. Berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa bumi dirasakan di beberapa wilayah di Jatim.