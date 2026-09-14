Selain KM Virgo Transport 8, Ini Kapal Surabaya–Banjarmasin yang Masih Berlayar September 2026

JawaPos.com - KM Dharma Rucitra 1 menjadi salah satu pilihan jika ingin menyebrang dari Surabaya ke Banjarmasin.

Kapal milik Dharma Lautan Utama (DLU) tercatat memiliki sejumlah jadwal keberangkatan sepanjang September 2026, dengan tarif penumpang dewasa mulai Rp 380 ribu hingga Rp550 ribu.

Perhatian terhadap rute Surabaya–Banjarmasin meningkat setelah KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di Laut Jawa saat dalam perjalanan menuju Banjarmasin pada Minggu (13/9). Kapal tersebut dilaporkan menghadapi cuaca buruk sebelum kehilangan kontak dan terbalik. Operasi pencarian dan pertolongan kemudian dilakukan terhadap para penumpang dan awak kapal.

Kondisi tersebut membuat informasi mengenai kapal lain yang melayani rute Surabaya–Banjarmasin menjadi penting, terutama bagi masyarakat yang sudah merencanakan perjalanan antarpulau melalui jalur laut.

Salah satu yang tercatat dalam jadwal pelayaran adalah KM Dharma Rucitra 1. Berdasarkan data jadwal yang ditampilkan pada dokumen yang digunakan untuk artikel ini, kapal tersebut memiliki delapan keberangkatan dari Surabaya menuju Banjarmasin pada September 2026.

Dirangkum dari laman resminya, berikut jadwal KM Dharma Rucitra 1 Surabaya–Banjarmasin September 2026:

1. Selasa, 15 September 2026 — berangkat pukul 03.00 WIB, tiba di Banjarmasin pukul 23.17 WITA.

2. Kamis, 17 September 2026 — berangkat pukul 03.00 WIB, tiba pukul 23.17 WITA.

3. Sabtu, 19 September 2026 — berangkat pukul 03.00 WIB, tiba pukul 23.17 WITA.

4. Senin, 21 September 2026 — berangkat pukul 04.00 WIB, tiba Selasa, 22 September pukul 00.17 WITA.

5. Rabu, 23 September 2026 — berangkat pukul 04.00 WIB, tiba Kamis, 24 September pukul 00.17 WITA.

6. Jumat, 25 September 2026 — berangkat pukul 04.00 WIB, tiba Sabtu, 26 September pukul 00.17 WITA.

7. Minggu, 27 September 2026 — berangkat pukul 03.00 WIB, tiba pukul 23.17 WITA.

8. Selasa, 29 September 2026 — berangkat pukul 03.00 WIB, tiba pukul 23.17 WITA.

Dari jadwal tersebut terlihat bahwa perjalanan membutuhkan waktu sekitar 20 jam 17 menit. Waktu tiba tercantum dalam WITA karena Banjarmasin berada satu zona waktu lebih cepat dibandingkan Surabaya.

Jadwal keberangkatan dan kedatangan tetap perlu dikonfirmasi kembali sebelum membeli tiket karena pelayaran laut dapat mengalami perubahan akibat kondisi operasional maupun cuaca.

Tiket kapal Surabaya–Banjarmasin mulai Rp 380 ribu