Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Sore Ini, Pratikno: Ada Undangan Pelantikan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9) sore. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Pratikno mengungkapkan dirinya menerima informasi terkait adanya agenda pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun, dia belum mengetahui secara pasti siapa saja pejabat yang akan dilantik dalam agenda tersebut.
"Ada undangan terkait pelantikan, katanya," ucap Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Pratikno terlihat mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi berwarna biru. Pakaian tersebut identik dengan busana yang biasa dikenakan para pejabat ketika menghadiri agenda pelantikan di era pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, Pratikno mengaku belum memperoleh informasi mengenai nama-nama pejabat yang akan masuk dalam susunan kabinet.
"Gak tahu, nanti kita tunggu," jelasnya.
Sementara itu, isu reshuffle turut menyeret posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Di tengah kabar tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara terlihat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta bersama istrinya.
Suahasil tiba dengan mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru. Penampilan tersebut semakin memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya perubahan posisi di Kementerian Keuangan.
Namun, Suahasil tidak memberikan respons berkaitan isu kemungkinan dirinya dilantik sebagai Menteri Keuangan. Dia memilih diam untuk melanjutkan langkahnya masuk ke dalam Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
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