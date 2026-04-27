Syahrul Yunizar
Senin, 27 April 2026 | 22.29 WIB

Profil Dudung Abdurachman, Eks KSAD Era Jokowi yang Kini Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan Zaman Prabowo

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. (Folly Akbar/Jawa Pos) - Image

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. (Folly Akbar/Jawa Pos)

JawaPos.com - Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, salah seorang tokoh yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Staf Kepresidenan di Istana, Jakarta, pada Senin (27/4). Sebelumnya posisi itu diisi oleh Muhammad Qodari yang kini mendapat kepercayaan sebagai kepala Badan Komunikasi (Bakom).

Berdasar catatan dan dokumen pemberitaan JawaPos.com, Dudung merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998. Dia menghabiskan karirnya di TNI dengan mengisi sejumlah posisi dan melakoni berbagai tugas. Dudung menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di era kepemimpinan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Jabatan KSAD diemban oleh Dudung mulai 2021 sampai menjelang pensiun di 2023. Sebelum bertugas sebagai KSAD, dia pernah menjadi panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Dudung juga pernah menjadi panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Gubernur Akmil, komandan kodim, komandan yonif, hingga komandan peleton.

Dudung adalah Pangdam Jaya yang langsung mengambil sikap ketika melihat baliho-baliho yang dipasang oleh Front Pembela Islam atau FPI (saat ini sudah dibubarkan). Kala itu, Dudung memerintahkan anak buahnya mencopot dan menurunkan baliho tersebut.

Tidak sampai satu tahun bertugas sebagai Pangdam Jaya, Dudung mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Dia menjadi panglima Kostrad ke-42. Menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono. Pada 17 November 2021, Presiden Jokowi menunjuk Dudung menjadi KSAD. Dia bertugas selama satu tahun lebih 342 hari.

Setelah pensiun dari dinas kemiliteran, Dudung mendapat kepercayaan sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional. Kini Dudung masuk ke dalam kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai kepala staf kepresidenan.

Jumhur Hidayat Masuk Kabinet Prabowo jadi Menteri LH, Minta Dukungan dari Elemen Buruh - Image
Nasional

Jumhur Hidayat Masuk Kabinet Prabowo jadi Menteri LH, Minta Dukungan dari Elemen Buruh

Senin, 27 April 2026 | 22.14 WIB

Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Seskab Teddy: Tunggu Keputusan Bapak Presiden - Image
Nasional

Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Seskab Teddy: Tunggu Keputusan Bapak Presiden

Selasa, 7 April 2026 | 19.50 WIB

Dudung Abdurachman Resmi Jabat KSP, Bakal Buka Kanal Aduan 24 Jam - Image
Politik

Dudung Abdurachman Resmi Jabat KSP, Bakal Buka Kanal Aduan 24 Jam

Selasa, 28 April 2026 | 00.11 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

