Profil Dudung Abdurachman, Eks KSAD Era Jokowi yang Kini Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan Zaman Prabowo

JawaPos.com - Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, salah seorang tokoh yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Staf Kepresidenan di Istana, Jakarta, pada Senin (27/4). Sebelumnya posisi itu diisi oleh Muhammad Qodari yang kini mendapat kepercayaan sebagai kepala Badan Komunikasi (Bakom).

Berdasar catatan dan dokumen pemberitaan JawaPos.com, Dudung merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998. Dia menghabiskan karirnya di TNI dengan mengisi sejumlah posisi dan melakoni berbagai tugas. Dudung menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di era kepemimpinan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Jabatan KSAD diemban oleh Dudung mulai 2021 sampai menjelang pensiun di 2023. Sebelum bertugas sebagai KSAD, dia pernah menjadi panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Dudung juga pernah menjadi panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Gubernur Akmil, komandan kodim, komandan yonif, hingga komandan peleton.

Dudung adalah Pangdam Jaya yang langsung mengambil sikap ketika melihat baliho-baliho yang dipasang oleh Front Pembela Islam atau FPI (saat ini sudah dibubarkan). Kala itu, Dudung memerintahkan anak buahnya mencopot dan menurunkan baliho tersebut.

Tidak sampai satu tahun bertugas sebagai Pangdam Jaya, Dudung mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Dia menjadi panglima Kostrad ke-42. Menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono. Pada 17 November 2021, Presiden Jokowi menunjuk Dudung menjadi KSAD. Dia bertugas selama satu tahun lebih 342 hari.