Lulusan SMA Taruna Nusantara di Kabinet Prabowo, dari AHY hingga Kepala BGN Sudaryono yang Baru Dilantik

Wamentan Sudaryono. (Istimewa)
JawaPos.com - SMA Taruna Nusantara (TN) sudah lama dikenal sebagai sekolah yang mencetak lulusan yang berkualitas. Selain berkiprah di militer, tidak sedikit juga berkarya di bidang lain.
Bahkan di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka terdapat beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang menempati kursi menteri maupun wakil menteri.
Berdasar catatan JawaPos.com, menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.
AHY lulusan SMA TN angkatan V pada 1997. AHY bukan hanya moncer sebagai pejabat publik. Dia juga menjadi salah satu politisi potensial. Saat ini, putra pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memimpin Partai Demokrat.
Sugiono alumnus SMA TN satu angkatan dengan AHY. Selain menjabat menteri luar negeri juga didapuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra. Sedangkan Prasetyo Hadi adalah alumnus SMA TN angkatan VI. Kini dia menjabat mensesneg.
Begitu juga dengan Sudaryono yang baru saja dilantik menjadi kepala BGN. Dia adalah alumnus SMA TN angkatan XI. Sebelumnya Sudaryono juga menjabat sebagai wakil menteri pertanian.
Sudaryono, Sugiono, dan Prasetyo Hadi sama-sama dikenal dengan Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Tidak heran, mereka berdua mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi strategis di Kabinet Merah Putih.
Bukan hanya di dalam Kabinet Merah Putih, sejumlah alumni SMA TN kini menduduki posisi strategis di TNI, Polri, BUMN, serta kementerian dan lembaga negara lainnya. Misalnya Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri serta Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha yang sampai saat ini bertugas sebagai komandan Paspampres.
Nama yang juga dekat dengan Prabowo dan alumni SMA TN adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, dia tercatat sebagai alumni SMA TN angkatan 15. Selain itu, ada senior Teddy di SMA TN.
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