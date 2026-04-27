Jumhur Hidayat Masuk Kabinet Prabowo jadi Menteri LH, Minta Dukungan dari Elemen Buruh

JawaPos.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mendatangi Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4). Jumhur Hidayat bakal dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.

Jumhur menyatakan sudah menyiapkan berbagai program kementerian yang akan dipimpinnya.

"Oh banyak, sudah. Yang paling di depan mata ya soal sampah apa semua

ya. Terus kita harus keep up juga dengan isu-isu atau kesepakatan internasional secara bertahap kita harus penuhi, kira-kira gitulah," kata Jumhur di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia berharap, aliansi buruh dapat memberikan dukungan kepada dirinya yang akan resmi duduk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Insya Allah teman-teman buruh sih harusnya apa namanya mendukung ya. Karena kita kan memang mulainya dari situ," ujarnya.

Lebih lanjut, Jumhur menekankan dirinya sudah mempersiapkan untuk melakukan aksi pada 1 Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Buruh.

"Pasti 1 Mei kita akan ramai-ramai nih. 1 Mei ada hampir 300 ribu kaum buruh, akan bersama-sama kita apel di Monas, merespons alhamdulillah karena beberapa harapan kaum buruh itu diterima oleh negara, dalam hal ini adalah oleh pemerintah," imbuhnya.