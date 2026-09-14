Buatan Jepang dan Berusia 39 Tahun, Profil KM Virgo Transport 8 yang Tenggelam di Laut Jawa

JawaPos.com - Kapal Motor Virgo Transport 8 dikabarkan mengalami kecelakaan di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026) dini hari.

Kapal tersebut mengangkut sekitar 243 orang yang merupakan para penumpang dan kru.

Dikutip Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), selain itu, kapal yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin itu diketahui juga mengangkut puluhan kendaraan bermotor.

Dari data Marine Traffic, KM Virgo Transport 8 diketahui merupakan kapal bekas buatan Jepang.

KAPAL FERRY BUATAN JEPANG TAHUN 1987

Kapal ini diproduksi oleh Shin Kurushima Onishi Shipyard, sebuah perusahaan galangan kapal berpusat di Imabari, Jepang pada 1987 silam.

Artinya, pada 2026 ini, KM Virgo Transport 8 sudah berusia 39 tahun.

Sebelumnya, kapal ini bernama Ferry Kurushima dan melayani rute penyeberangan dari Kokura ke Matsuyama hingga dipensiunkan pada 30 juni 2025.