Spesifikasi Kapal Virgo Transport 8: Usia 39 Tahun, Kapasitas 756 Penumpang

TB Mauhaw IX milik PT Pertamina Patra Niaga mengevakuasi korban KM Virgo Transport 8 (Basarnas Banjarmasin)
JawaPos.com - Kapal Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa, Minggu (13/9) diketahui sudah berlayar selama 39 tahun.
Saat karam, kapal bikinan Jepang itu membawa manifes sebanyak 243 orang, nyaris sepertiga dari kapasitas maksimalnya yang mencapai 756 penumpang.
Kini, masih ada 130 orang penumpang dan kru kapal yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
Salah seorang penumpang yang selamat menduga cukup banyak penumpang lain yang masih terjebak di dalam kapal, terutama di kelas ekonomi.
Virgo Transport 8 dibangun di Jepang pada 1987. Kapal penumpang itu dibuat oleh Shin Kurushima Onishi Shipyard.
Karena itu, sebelum teregister sebagai salah satu kapal berbendera Indonesia, kapal tersebut pernah menggunakan bendera Jepang dalam berbagai pelayaran.
Dilihat dari laman resmi Marine Traffic, Virgo 8 Transport kini memiliki nomor identitas internasional atau IMO 8625179 dan identitas AIS 525110543.
Kapal yang nyaris berusia 40 tahun itu memiliki panjang 119 meter dan lebar 21 meter.
Dengan kapasitas penumpang maksimal mencapai 756 orang, kapal tersebut bisa melaju dengan kecepatan 13 knot atau sekitar 24 kilometer per jam.
Pasca kecelakaan, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta agar seluruh instansi terkait yang terlibat dalam operasi SAR mengutamakan pencarian dan penyelamatan para korban.
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