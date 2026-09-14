Keluarga Menanti Kepastian Nasib Abdul Fikri, Korban Kapal Virgo Transport 8

Sampang Priono menanti kabar keponakannya Abdul Fikri yang belum ditemukan saat Kapal Virgo Transport 8 kecelakaan di laut Jawa. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Satu nama masih terus ditunggu Sampang Priono di tengah kepanikan keluarga korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8.
Nama itu adalah Abdul Fikri, keponakannya yang hingga kini belum ditemukan setelah kapal tersebut mengalami kecelakaan di Laut Jawa, Minggu (14/9).
Namun, pihak keluarga mengaku kecewa karena tidak ada perwakilan manajemen perusahaan yang menaungi kapal tersebut, yang menemui mereka.
Priono menuturkan, begitu mendengar kabar kecelakaan tersebut, ia dan keluarganya bergegas berangkat dari Purbalingga menuju Surabaya.
Mereka datang bukan untuk sekadar mencari informasi, tetapi memastikan keberadaan Abdul yang diketahui ikut dalam pelayaran sebagai sopir truk.
Setibanya di Surabaya, kantor perusahaan kapal di Jalan Perak Barat Nomor 215 A menjadi tempat pertama yang didatangi Priono.
Dia berharap bisa bertemu pihak perusahaan dan mendapatkan penjelasan mengenai kondisi keponakannya. Namun, harapan itu belum terwujud.
Priono mengaku justru diarahkan untuk mendatangi posko yang berada di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
“Kemarin, pertama saya datang langsung ke kantornya, disuruh langsung ke sini (ke Perak) saja, kayak gitu,” kata Priono saat ditemui JawaPos.com, Senin (14/9).
Di posko tersebut, Priono kemudian bergabung bersama keluarga korban lainnya. Mereka sama-sama menunggu kabar dari proses pencarian dan evakuasi.
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Jawa Pos
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