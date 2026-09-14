Menhub Prioritaskan Pencarian dan Penyelamatan 136 Penumpang Kapal Virgo Transport 8

JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan seluruh jajaran dan pihak terkait untuk memprioritaskan pada pencarian, evakuasi, serta pendataan penumpang KMP Virgo Transport 8. Kapal yang memiliki rute Surabaya-Banjarmasin itu mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9).

"Prioritas kami saat ini adalah mencari dan menyelamatkan sebanyak mungkin penumpang beserta awak kapal KMP Virgo Transport 8," kata Menhub Dudy Minggu (13/9) dikutip dari Antara.

Menhub menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Dudy pun mendoakan korban meninggal dunia agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Ia juga berharap para korban selamat segera pulih dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala. "Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi ini. Bagi korban yang meninggal dunia, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Kepada korban selamat, saya berharap dapat segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala," ujarnya.

Dudy menegaskan bagi penumpang yang telah berhasil ditemukan, segera mendapatkan pertolongan semaksimal mungkin.

Menhub menyebutkan KMP Virgo Transport 8 yang dinakhodai Arief Yunianto bertolak dari Pelabuhan Surabaya pada 12 September 2026 pukul 06.52 WIB dengan tujuan Pelabuhan Banjarmasin. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut mengangkut sebanyak 243 orang.

“Hingga sore hari ini, Basarnas berhasil mengevakuasi 107 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia. Sebanyak 136 penumpang masih dalam proses pencarian,” terangnya. Terkait penyebab kecelakaan, Menhub menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Ia meminta seluruh pihak untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada KNKT untuk bekerja secara profesional, independen, dan berbasis fakta. “Kami tidak ingin mendahului investigasi KNKT. Yang terpenting, semoga penyebab kecelakaan ini dapat diketahui secara jelas dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di kemudian hari,” tutur Menhub.